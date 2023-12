Ετοιμάζει τη νέα γενιά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έκανε προθέρμανση παρέα με τους γιους του (vid)

Λίγες ημέρες μετά το μυθικό ρεκόρ κόντρα στους Πέισερς και τους 64 πόντους που σημείωσε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε μια πανέμορφη στιγμή στη διάρκεια της προθέρμανσης πριν το ματς με τους Πίστονς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βγήκε στο παρκέ για τα καθιερωμένα σουτάκια, ωστόσο είχε μαζί του τους δύο γιους του που του πάσαραν την μπάλα, με τον Γιάννη να απολαμβάνει την κάθε στιγμή.

Giannis Antetokounmpo had his sons on the court for warmups 😅pic.twitter.com/docPMrQxjc