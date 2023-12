Πλήγμα στους Καβαλίερς με Γκάρλαντ - Νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες

Ο 23χρονος γκαρντ των «Καβς» τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Σέλτικς, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν κάταγμα στο σαγόνι.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Χαράνια, ο Γκάρλαντ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετό εβδομάδες αφού είναι τέτοια η φύση του τραυματισμού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προστατευτική μάσκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετράει φέτος στο NBA 20,7 πόντους, 5,9 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ ανά αγώνα.

