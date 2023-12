Για συμφωνία Αρμάνι - Καλάθη κάνουν λόγο στην Ιταλία

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφoς του Sportando, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, «δύo πηγές αναφέρουν τη συμφωνία Καλάθη - Αρμάνι ως γεγoνός».

Προστίθεται μάλιστα σε αυτό πως ενδεχομένως εμπλέκεται και το όνομα του Κέβιν Πάνγκος, σε μορφή πιθανής ανταλλαγής μεταξύ των δύο ομάδων.

Πάντως, ο Καλάθης βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε για το σημερινό εντός έδρας ματς με τη Μονακό (19:45).

Nick Calathes-Olimpia Milano, due fonti mi danno l'accordo per fatto.



Al momento non ho conferme definitive, nè so dire se Kevin Pangos possa essere parte dell'operazione.



La squadra tra due ore scende in campo a Barcellona.