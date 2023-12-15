Κουζμίνσκας, Μαντζούκας και Μπαρτ τα νέα πρόσωπα στο All Star Game της Καρδίτσας

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας της ΑΕΚ Betsson πήρε την θέση του μέχρι πρότινος συμπαίκτη του Μπεν ΜακΛέμορ, με τον οποίο η Ένωση έλυσε την συνεργασία της και ο Λευτέρης Μαντζούκας την θέση του τραυματία Μάριους Γκριγκόνις, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Επίσης, στον Διαγωνισμό των Τρίποντων ως εκπρόσωπος της Elite League θα συμμετάσχει o παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων και της Stoiximan Basket League Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ του Μίλωνα αντί του Ντρου Καξχάουζεν του Κοροίβου.
Τα εισιτήρια του 26ου All Star Game διατίθενται από τα γραφεία της ΚΑΕ Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ αλλά και διαδικτυακά. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων του Κεντρικού Αγώνα Team Walkup – Team Sloukas και των Διαγωνισμών Τρίποντων και Καρφωμάτων:
TEAM WALKUP
ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΪΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΟΥΚΑ ΜΠΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΑΕΚ BETSSON
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΜΙΝΤΑΟΥΓΚΑΣ ΚΟΥΖΜΙΝΣΚΑΣ ΑΕΚ BETSSON
ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
TEAM MANAGERS
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕΚ BETSSON
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΙΑΤΡΟΣ
ΖΑΚ ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
TEAM ΣΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΠΑΟΚ MATECO
ΕΝΦΙΟΝΤΟΥ ΚΑΜΠΕΓΚΕΛΕ ΑΕΚ BETSSON
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΚΑΟΥΝΤΛΟΚ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΜΑΚ ΡΕΪ ΑΕΚ BETSSON
ΛΟΥΚΑ ΒΙΛΝΤΟΖΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΛΙΝΑΤ ΑΡΗΣ MIDEA
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
TEAM MANAGERS
ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΑΝΙΔΗΣ ΠΑΟΚ MATECO
ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΓΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA
ΤΖΑΣΤΟΝ ΑΛΣΤΟΝ ΠΑΟΚ MATECO
ΤΣΑΝΤ ΜΠΡΑΟΥΝ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA
ΖΑΝ ΜΠΡΑΪΑΝΤ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
ΑΪΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΞΑΒΙΕ ΚΑΣΤΑΝΕΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΛΑΒΡΙΝΑΣ ΜΠΕΛΙΑΟΥΣΚΑΣ ΠΑΟΚ MATECO
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA
ΣΤΙΒ ΜΠΑΡΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΛΩΝΑΣ
Το πρόγραμμα του All Star Game της Καρδίτσας περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε εδώ.