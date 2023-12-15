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Κουζμίνσκας, Μαντζούκας και Μπαρτ τα νέα πρόσωπα στο All Star Game της Καρδίτσας

Μπάσκετ
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Δύο αναγκαστικές αλλαγές έγιναν στην Team Walkup που θα αντιμετωπίσει την Team Sloukas στον Κεντρικό Αγώνα του 26ου All Star Game, την δεύτερη ημέρα του εορταστικού διημέρου μεθαύριο Κυριακή (έναρξη στις 15:30), στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο της Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης».

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας της ΑΕΚ Betsson πήρε την θέση του μέχρι πρότινος συμπαίκτη του Μπεν ΜακΛέμορ, με τον οποίο η Ένωση έλυσε την συνεργασία της και ο Λευτέρης Μαντζούκας την θέση του τραυματία Μάριους Γκριγκόνις, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Επίσης, στον Διαγωνισμό των Τρίποντων ως εκπρόσωπος της Elite League θα συμμετάσχει o παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων και της Stoiximan Basket League Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ του Μίλωνα αντί του Ντρου Καξχάουζεν του Κοροίβου.

Τα εισιτήρια του 26ου All Star Game διατίθενται από τα γραφεία της ΚΑΕ Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ αλλά και διαδικτυακά. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων του Κεντρικού Αγώνα Team Walkup – Team Sloukas και των Διαγωνισμών Τρίποντων και Καρφωμάτων:

TEAM WALKUP

ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΪΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΛΟΥΚΑ ΜΠΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΑΕΚ BETSSON

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΜΙΝΤΑΟΥΓΚΑΣ ΚΟΥΖΜΙΝΣΚΑΣ ΑΕΚ BETSSON

ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

TEAM MANAGERS

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕΚ BETSSON

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΙΑΤΡΟΣ

ΖΑΚ ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

TEAM ΣΛΟΥΚΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΠΑΟΚ MATECO

ΕΝΦΙΟΝΤΟΥ ΚΑΜΠΕΓΚΕΛΕ ΑΕΚ BETSSON

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΚΑΟΥΝΤΛΟΚ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΜΑΚ ΡΕΪ ΑΕΚ BETSSON

ΛΟΥΚΑ ΒΙΛΝΤΟΖΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR

ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΛΙΝΑΤ ΑΡΗΣ MIDEA

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

TEAM MANAGERS

ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΑΝΙΔΗΣ ΠΑΟΚ MATECO

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΓΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA

ΤΖΑΣΤΟΝ ΑΛΣΤΟΝ ΠΑΟΚ MATECO

ΤΣΑΝΤ ΜΠΡΑΟΥΝ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA

ΖΑΝ ΜΠΡΑΪΑΝΤ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ

ΑΪΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΞΑΒΙΕ ΚΑΣΤΑΝΕΔΑ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΛΑΒΡΙΝΑΣ ΜΠΕΛΙΑΟΥΣΚΑΣ ΠΑΟΚ MATECO

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΣΤΙΒ ΜΠΑΡΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΛΩΝΑΣ

Το πρόγραμμα του All Star Game της Καρδίτσας περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε εδώ.

Κουζμίνσκας, Μαντζούκας και Μπαρτ τα νέα πρόσωπα στο All Star Game της Καρδίτσας