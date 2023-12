Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να κάνει… πλάκα σε αντιπάλους και συμπαίκτες. Όχι μόνο στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και στο ζέσταμα.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ φαίνεται πως κουράστηκε να μοιράζει ασίστ με τα χέρια και ξεκίνησε να μοιράζει και με το… πόδι.

Luka Dončić can pass with his feet too…



He just did a behind-the-back kick alley-oop pass to Dwight Powell in warmups… 🤯 pic.twitter.com/lgoGXyk1Yb