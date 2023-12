Ο Γιόκιτς έγραψε ξανά ιστορία με τα triple double (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, καταγράφοντας το 10ο triple double την φετινή σεζόν, βάζοντας για ακόμη μια φορά το όνομά του στα κιτάπια της ιστορίας.

Ο «Τζόκερ» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που καταγράφει 10+ triple double για εφτά συνεχόμενες σεζόν, με τον Σέρβο σέντερ να διαλύει για ακόμη μια φορά τα κοντέρ!

Nikola Jokic gets his 10th triple-double.



He is the first player in NBA history to record 10+ triple-doubles in 7 consecutive seasons 🃏 pic.twitter.com/aYFgAu64hb