Τα highlights από την πρεμιέρα Αντετοκούνμπο-Λίλαρντ (vid)

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 16 πόντους, με 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ σε 15 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 1/1 βολές.

Ο «Dame» στο ντεμπούτο του με τα «Ελάφια», είχε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίμα σε 22 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 2/7 τρίποντα και 6/6 βολές.

Δείτε παρακάτω τα highlights:

Damian Lillard and Giannis Antetokounmpo first game together highlights 🦌



Giannis got 16 points and 8 rebounds in 15 mins, Dame scored 14 points for his first game pic.twitter.com/fRer8qQvL1