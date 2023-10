Ο νέος σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, σκόραρε το πρώτο του καλάθι με τα «Ελάφια» με τον συνηθισμένο τρόπο, ένα τρίποντο αφού παίδεψε και λίγο τον προσωπικό του αντίπαλο.

Δείτε παρακάτω το πρώτο καλάθι του Ντέμιαν Λίλαρντ με την φανέλα των Μπακς:

New jersey, same Dame ⌚️



First bucket as a Buck ✅#NBAPreseason pic.twitter.com/nOKfyIHKOZ