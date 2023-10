Ξεκίνησε... αγριεμένος ο Γιάννης κόντρα στους Λέικερς (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο του ματς την φετινή σεζόν, έχοντας στο πλευρό του τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ξεκίνησε να φορτώνει το αντίπαλο καλάθι, αφού σε 7 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 9 πόντους.

Ο «Greek Freak», είχε 4/6 δίποντα και 1/1 βολές, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να έχει στο ενεργητικό του και 2 μπλοκ.

Freak's first points of the season 🦌 pic.twitter.com/9n8MRs9Zcg