Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ δε… χωράει ο Λεμπρόν

Είναι μια κουβέντα… ατέρμονη. Με πάρα πολλές απαντήσεις, εντάσεις, αντιρρήσεις και συμφωνίες. Ποια είναι η καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών του ΝΒΑ;

Σε αυτή την ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ο οποίος θεωρεί ότι στην πεντάδα αυτή δε χωράει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Στη δική του πεντάδα βρίσκονται οι Κόμπι Μπράιντ, τον MJ, τον Άλεν Άιβερσον, τον Σακίλ Ο'Νιλ και τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο ίδιος μπορεί να μην έβαλε τον παίκτη των Λέικερς, αλλά φρόντισε να βάλει τον… εαυτό του έστω και αν χρειάστηκε να δηλώσει… εξάδα.

An SGA & AI backcourt would be 🔥🔥



See who else Shai had in his all-time starting 5️⃣ pic.twitter.com/zgnXVYsDd2