Βεζένκοφ: «Νιώθω καλύτερα, χρειάζομαι χρόνο»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτήν τη στιγμή. Όπως έχω πει όμως πολλές φορές, η νίκη είναι συνήθεια και πρέπει να κερδίζουμε ακόμα και αν είναι φιλικά. Να ανεβάσουμε την έντασή μας και να γινόμαστε καλύτεροι».

Για το physicality: «Δυσκολευόμαστε και στις δύο πλευρές του παρκέ αλλά βελτιωνόμαστε, ίσως λιγότερο γρήγορα από το αναμενόμενο αλλά για αυτό δουλεύουμε και για αυτό είναι ακόμα Οκτώβριος».

Για τους συμπαίκτες του: «Είναι καλό γιατί είναι εύκολο να παίζεις με παίκτες σαν αυτούς, ξέρουν πώς να μοιράζουν την μπάλα και πώς να παίζουν σε υψηλό ρυθμό. Είναι διασκέδαση».

Για το αν ήταν έκπληξη η παρουσία του στην πεντάδα: «Λίγο, αλλά είμαι πάντα έτοιμος, ακόμα και αν έρχομαι από τον πάγκο ή είμαι βασικός πρέπει να δίνω το 100% για την ομάδα».

Για τον εαυτό του: «Νιώθω καλά, είμαστε εδώ μερικές εβδομάδες. Κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση νιώθω καλύτερα, χρειάζομαι λίγο χρόνο επειδή ήρθα από την Ευρώπη αλλά νιώθω καλά».

Για τη διαφορά στο παιχνίδι: «Το παιχνίδι είναι διαφορετικό, είναι πιο γρήγορο και υπάρχει αρκετό ταλέντο και αθλητικότητα. Κάνω το καλύτερο που μπορώ, βρίσκομαι σε καλή σωματική κατάσταση και επίπεδο».

Για την ομάδα: «Εμπιστευόμαστε τη φιλοσοφία μας, που έφερε την ομάδα τόσο ψηλά πέρσι και θέλουμε να χτίσουμε από εκεί. Χρειαζόμαστε υπομονή και σκληρή δουλειά. Οι προπονήσεις ειναι καλές, μου αρέσουν οι προπονήσεις, έχουν ένταση. Πλησιάζουμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

