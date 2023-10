Σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο για τον Ζάγκαρς (vid)

Το wonderboy της Λετονίας στάθηκε άτυχο στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην Λιετκαμπέλις. Ο Άρτουρς Ζάγκαρς δυο λεπτά πριν το φινάλε του παιχνιδιού, κατά την προσπάθεια του για drive γλίστρησε, με αποτέλεσμα το γόνατο του να συγκρουστεί με το γόνατο του αντίπαλου παίκτη.

Ο 23χρονος γκαρντ έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους με την εικόνα να δείχνει ότι έχει χτυπήσει σοβαρά. Να σημειώσουμε ότι ο νεαρός πλειμεϊκερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Φενερμπαχτέ του Δημήτρη Ιτούδη, εξαργυρώνοντας τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο Μουντομπάσκετ, ωστόσο δόθηκε δανεικός αυτή την χρονιά στην λιθουανική Γουλβς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση του, με το video της φάσης να μην αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα.

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:

Latvian wonderboy Arturs Zagars suffers what seems to be a severe knee injury 🙏



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/lYj7YzHG9t