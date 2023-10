Η εκπληκτική εμφάνιση του Ουεμπανιάμα κόντρα στους Χιτ (vid)

Ο Γάλλος σέντερ στην αναμέτρηση με τους Χιτ ήταν κυριαρχικός, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 μπλοκ, δείχνοντας ότι θα αποτελέσει από την αρχή τον ηγέτη των Σπερς.

Ο Ουεμπανιάμα έδειξε για ακόμη μια φορά γιατί έγινε τόσος ντόρος γύρω από το όνομά του, με τον 19χρονο να αποτελεί έναν από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων χρόνων στο NBA.

Δείτε παρακάτω τα highlights από την εμφάνιση του Ουεμπανιάμα:

What a night for Victor Wembanyama in the Spurs W.



23 PTS

4 REB

4 AST

3 BLK



in 22 minutes 👀#NBAPreseason pic.twitter.com/3CwYgJBW5r