Στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με τους Χιτ, οι δύο νεαροί άσοι των Σπερς, έστησαν πάρτι και στο Σαν Αντόνιο τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Ο Βασέλ είχε 18 πόντους με 5/6 τρίποντα, ενώ ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν κυριαρχικός, έχοντας 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ.

This Spurs duo looked dangerous in the first half 👀



Devin Vassell: 18 PTS, 5/6 3PM

Wemby: 15 PTS, 4 REB, 3 AST, 2 BLK#NBAPreseason | Live on TNT pic.twitter.com/8HmtGjuX8P