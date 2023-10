Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Zalgirio Arena (vid)

Oι φίλαθλοι της Λιθουανικής ομάδας φημίζονται για την… φασαριώδη ατμόσφαιρά που δημιουργούν στην Zalgirio Arena. Όπως έχει ανακοινώσει ο σύλλογος εδώ μια αρκετό διάστημα ο αγώνας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα είναι sold ouτ με τους φίλους της ομάδας του Κουνάς να κατακλύζουν την έδρα τους.

Η ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του πρώτου εντός έδρας παιχνιδιού στην Εuroleague ήταν εντυπωσιακή με τον Λιθουανικό σύλλογο να δείχνει πως το… έχει σε αυτό το κομμάτι.

Δείτε το βίντεο:

Zalgiris fans are ready for the start of the EuroLeague in Kaunas 🔥💚 pic.twitter.com/dxKk3t291A