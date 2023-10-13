MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σε τρεις δόσεις η 3η αγωνιστική της Basket League

Μπάσκετ
0
Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική της Basket League το διάστημα 21-23 Οκτωβρίου, με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Basket League, όπως το ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ:

BASKET LEAGUE

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

PAOK SPORTS ARENA

17:15  

ΠΑΟΚ mateco – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin

ΕΡΤ3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

20:15

ΑΕΚ Betsson – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA 

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

17:15

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

20:15

ΑΡΗΣ Midea – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟ ΦΑΛΟΣ

17:15

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΡΤ3

ΟΑΚΑ («κεκλεισμένων των θυρών»

20:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3  

 

Σε τρεις δόσεις η 3η αγωνιστική της Basket League