Σε τρεις δόσεις η 3η αγωνιστική της Basket League

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Basket League, όπως το ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ:
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BASKET LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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PAOK SPORTS ARENA
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17:15
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ΠΑΟΚ mateco – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
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ΕΡΤ3
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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20:15
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ΑΕΚ Betsson – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
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ΕΡΤ3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
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17:15
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ΕΡΤ3
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
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20:15
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ΑΡΗΣ Midea – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
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ΕΡΤ3
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ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΠΕΑΚ Δ. ΤΟ ΦΑΛΟΣ
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17:15
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ
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ΕΡΤ3
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ΟΑΚΑ («κεκλεισμένων των θυρών»
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20:15
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
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ΕΡΤ3