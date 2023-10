Τα συνεχόμενα «step up» με την υπογραφή της Καπογιάννη και ο κόσμος - φαινόμενο

O Παναθηναϊκός με το «καλημέρα» στο Eurocup έδειξε τη συνεχόμενη και σταθερή πρόοδο που κάνει τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας στο Βέλγιο κόντρα στη Μέχελεν ακόμα ένα «step up».

Το «τριφύλλι» μόλις στην πρώτη αγωνιστική του φετινού Eurocup έκανε την υπέρβαση, φεύγοντας με μεγάλο διπλό από τη βελγική πόλη, κάνοντας τεράστια ανατροπή από το 74-66 του 37', απέναντι σε μία ομάδα που την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Euroleague και θα είναι η βασική αντίπαλος στον δρόμο για την πρωτιά του ομίλου.

Η Μέχελεν μόνο τυχαίος αντίπαλος δεν είναι και για να το καταλάβει κάποιος αρκεί να ρίξει μία ματιά στο ρόστερ της. Η βελγική ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό αγωνιζόταν συνολικά με 5 ξένες, έχοντας τις δύο Αμερικανίδες Ράε Μπάρελ και Κάθριν Ρις, αλλά και τις κοινοτικές Πάουλα Στραουτμάνε (Λετονία), Ελίνα Ααρνισάλο (Φινλανδία) και Τζάνιν Γκούιτ (Ολλανδία).

Κι όμως το «τριφύλλι» απέδειξε πόσο «λίρα εκατό» ήταν οι επιλογές του το φετινό καλοκαίρι, με τις «πράσινες» να προσθέτουν στο ρόστερ τους το «πολυβόλο» Τζάζμιν Τζόουνς, που κάνει τα πάντα στο παρκέ, την κυριαρχική Κόρτνεϊ Ρέιντζ και την πολύ ψαγμένη επιλογή της Αντριάνα Τσβίτκοβιτς.

Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, που ο Παναθηναϊκός αναγκαζόταν να αφήσει μία από τις 3 ξένες-Αμερικανίδες εκτός σε κάθε ματς, χάνοντας μεγάλη ισχύ και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Και για να καταλάβει κάποιος τον προγραμματισμό που υπάρχει στο «πράσινο» στρατόπεδο, αρκεί το παράδειγμα της Τζόουνς. Η Αμερικανίδα γκαρντ στην περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη Ραμάτ Χασαρόν, με την Λολίτα Λύμουρα να κάνει την πρώτη και καθοριστική κίνηση στο περιθώριο της εκτός έδρας αναμέτρησης με τις «πράσινες».

Και για να γίνει αντιληπτό σε πόσο γερές βάσεις πατάει το όλο οικοδόμημα, αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 2022, με την τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού να καλεί την Τζόουνς να μετακόμισει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, όπως και η ίδια δήλωσε στο SDNA.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η ίδια η Αμερικανίδα «πάνθηρας» είχε ξεκόψει στον ατζέντη της πώς επιθυμεί να αγωνιστεί μόνο στο «τριφύλλι» και πουθενά άλλου, με το δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ των δύο ομάδων να είναι το καθοριστικό... touch.

Ενώ δεν θα πρέπει να λησμονηθεί πως ο Παναθηναϊκός αντικατέστησε την σπουδαία Αρίκα Κάρτερ, που με το τετράποντό της χάρισε πέρσι στο «τριφύλλι» το Κύπελλο Ελλάδας με ακόμα καλύτερη παίκτρια.

Το οικοδόμημα της Ελένης Καπογιάννη έχει γερά θεμέλια και είναι ακόμα μία προσωπική της επιτυχία -από τις πολλές- με την κορυφαία Ελληνίδα τεχνικό να έχει θέσει εξ αρχής το πλάνο της και να μην έχει παρεκκλίνει ούτε το ελάχιστο. Τα αποτελέσματα άλλωστε μιλούν από μόνα τους.

Την πρώτη χρονιά της ευρωπαϊκή επιστροφής του ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το «μπαμ» στην πρεμιέρα και είχε επικρατήσει της Ενισέι στη Ρωσία, με την επικράτηση κόντρα στη Μέχελεν να συγκρίνεται σε σπουδαιότητα με το συγκεκριμένο «διπλό», τελειώνοντας τον όμιλο με τη νίκη απέναντι στη Χατάι στο ΟΑΚΑ.

Το «step up» έγινε και την περσινή περίοδο, με τις «πράσινες» να κάνουν το 4/4 στις πρώτες αγωνιστικές, να εξασφαλίζουν την πρόκριση, αλλά να πέφτουν πάνω στην Ελιτζούρ Χολόν με το... απίθανο σύστημα της FIBA.

Άλλωστε θα πρέπει να τονιστεί πώς ο Παναθηναϊκός έχει μικρότερη βαθμολογία στο ranking της FIBA σε σχέση με τον Ολυμπιακό, κάτι που φέρνει στον δρόμο του πιο δύσκολους αντιπάλους.

Ακόμα ένα επίτευγμα της Καπογιάννη είναι η κορυφαία ελληνική περιφέρεια, με τις «πράσινες» να έχουν στο ρόστερ τους τις Πηνελόπη Παυλοπούλου, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και Διονυσία Αλεξανδρή, όλες αναπόσπαστα μέλη της Εθνικής ομάδας.

Η Παυλοπούλου είναι στην πιο ώριμη κατάσταση της καριέρας της, με την αρχηγό του Παναθηναϊκού να σημαίνει την αντεπίθεση κόντρα στη Μέχελεν με το τρίποντό της στο 74-66.

Και άντε να πει κάποιος πως η Σταμολάμπρου μετακόμισε στη Λεωφόρο το φετινό καλοκαίρι. Η Ελληνίδα γκαρντ όχι μόνο δεν έχει χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, αλλά είναι σαν να αγωνίζεται χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχοντας απέναντι στη βελγική ομάδα 18 πόντους με 4/7 τρίποντα και ηγετική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει απλώς στις ράγες, αλλά προχωράει με σιγουριά, διοικητική ασφάλεια και την καθοδήγηση της κορυφαίας Ελληνίδας προπονήτριας πάνω στον προορισμό που έχει ήδη σημαδέψει.

Last but not least φυσικά, ο κόσμος του «τριφυλλιού». Το «παρών» στο Βέλγιο έδωσαν 30 φίλοι της ομάδας, που έκαναν το κλειστό Λεωφόρο, με παίκτριες και οπαδούς να γίνονται ένα μετά το ματς.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί κανείς να βρει παγκοσμίως. Πουθενά! Και οι παίκτριες που είτε έχουν φορέσει την πράσινη φανέλα, είτε έχουν αγωνιστεί κόντρα στο «τριφύλλι» το ομολογούν. Σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού κανείς!