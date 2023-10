Απίθανη no look ασίστ του Γιάνγκ στον Μάρεϊ (vid)

Στη διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου της αναμέτρηση των Χοκς με τους Γκρίζλις για την preseason, ο Τρε Γιανγκ με εκπληκτική κίνηση απέφυγε το μαρκάρισμα και χωρίς να βλέπει βρήκε τον Ντεζούντε Μάρεϊ στην περιφέρεια.

Ο γκαρντ των Χοκς, χωρίς να το σκεφτεί επιχείρησε το τρίποντο και σκόραρε, με τους δύο σταρ των «Γερακιών» να βγάζουν τρομερή συνεργασία στο παρκέ.

No look, no problem!



Trae ⏩ Dejounte



MEM/ATL live on the NBA App: