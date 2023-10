Υπέροχος Κάρι: Έστειλε φανέλα με αφιέρωση και «περαστικά» στον Κουρτουά (pics)

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ρήξη χιαστού και θα αναγκαστεί να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν, με τον Βέλγο τερματοφύλακα να μην έχει κρύψει την συμπάθειά του για τους Ουόριορς.

Έτσι, ο ηγέτης των «Πολεμιστών», Στεφ Κάρι έστειλε στον Κουρτουά υπογεγραμμένη φανέλα των Ουόριορς με αφιέρωση και ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τον Τιμπό Κουρτουά.

«Στον Τιμπό... Από έναν πολεμιστή σε έναν άλλον. Να επιστρέψεις πιο δυνατός! Αυτή είναι η σεζόν που πρέπει να είσαι πολεμιστής. Ταχεία ανάρρωση πρωταθλητή!», ανέφερε στο μήνυμά του ο Κάρι.

"This is your warrior season."@StephenCurry30 sent @thibautcourtois a 'get well soon' jersey 🏀🤝⚽ pic.twitter.com/B6pMOPtniu