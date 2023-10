Οι Χόρνετς αποδέσμευσαν τον Κάι Τζόουνς

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια οι Χόρνετς πήραν την απόφαση να «κόψουν» από το ρόστερ τους τον Κάι Τζόουνς, αφού δεν κατάφερε να πείσει με τις εμφανίσεις τους.

Ο 22χρονος σέντερ αποτέλεσε επιλογή πρώτου γύρο στο draft του 2021, αφού επιλέχθηκε στο No19 από τους Νικς, που παραχώρησαν τα δικαιώματά του στους Χόρνετς.

Με τις «σφήκες» ο νεαρός σέντερ από τις Μπαχάμες, αγωνίστηκε σε 67 ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 2,7 πόντους και δύο ριμπάουντ ανά ματς.

The Charlotte Hornets have waived former first-round pick Kai Jones, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/53L73V4H49