Η «πρώτη» των Γιάννη-Λίλαρντ θα γίνει κόντρα στους Λέικερς!

Στα δύο πρώτα φιλικά που έδωσαν τα «Ελάφια» στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, ωστόσο πάρθηκε η απόφαση από τον Άντριου Γκρίφιν, να χρησιμοποιηθούν στην αναμέτρηση με τους Λέικερς.

Έτσι, η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα των δύο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/10), απέναντι στους Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις και πλέον όλοι περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την μεγάλη συνύπαρξη του «Greek Freak» και του «Dame» στο παρκέ.

Giannis and Dame will make their debut together Sunday vs. the Lakers 👀



It's finally Freak Time 🔥



(via NBA Today) pic.twitter.com/QOf3Oct19M