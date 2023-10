«Το Σαντιάγο Μπερναμπέου ανοίγει τις πόρτες του για αγώνες ΝΒΑ»

Αναμφίβολα το Σαντιάγο Μπερναμπέου αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονά γήπεδα του κόσμου και με την ανακαίνισή του, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από κάποιους μήνες, αποτελεί πραγματικό στολίδι και το καθιστά ελκυστική επιλογή για τη φιλοξενία διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

Η τεχνοτροπία που εφαρμόστηκε στο έδαφος του γηπέδου είναι παγκόσμιας κλάσης και αν μη τι άλλο κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, ο οποίος βρέθηκε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης επισκέφθηκε το ποδοσφαιρικό γήπεδο της «βασίλισσας» και εντυπωσιάστηκε από το σύστημα που έχει τοποθετηθεί, γεγονός που τον έβαλε σε σκέψεις.

«Είχα την ευκαιρία να δω το νέο Μπερναμπέου και αυτό που έκαναν εκεί είναι απίστευτο. Είδα το σύστημα με το οποίο ανεβοκατεβαίνει το γρασίδι, θα είναι ένα γήπεδο παγκόσμιας κλάσης. Εάν προκύψουν οι συνθήκες, θα μου αρέσει να γίνει ένας αγώνας εκεί», ανέφερε αρχικά ο Μαρκ Τέιτουμ.

Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ πρόσθεσε ότι εκεί μπορεί να πραγματοποιηθεί και ένας κανονικός αγώνας πρωταθλήματος, όπως στο Λονδίνο. «Το Λονδίνο έχει ένα από τα καλυτέρα γήπεδα στην Ευρώπη. Για να παίξουμε έναν κανονικό αγώνα πρωταθλήματος, το γήπεδο πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα» είπε ο Τέιτουμ προσθέτοντας ότι «υπάρχουν και άλλες χώρες που εξετάζουμε, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία είναι σημαντικές για εμάς. Δεν έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις, αν και υπάρχουν νέα έργα. Είμαστε ανοιχτοί να παίξουμε αγώνες σε άλλα μέρη», διαβεβαίωσε.

