Παράσταση για... δύο ρόλους: Τρομερή μονομαχία Ουεμπανιάμα-Χόλμγκρεν (vid)

Από την μία πλευρά ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα στην πρώτη του συμμετοχή με την βασική πεντάδα των Σπερς και από την άλλη ο Τσετ Χόλμγκρεν, στο πρώτο του ματς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την περσινή σεζόν.

Οι δύο «ψηλοί», μάλιστα ήταν εντυπωσιακοί στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Χόλμγκρεν στο πρώτο δωδεκάλεπτο να έχει 14 πόντους και 7 ριμπάουντ και τον Ουεμπανιάμα να σημειώνει 10 πόντους, με 4/5 δίποντα!

Δείτε παρακάτω το video:

Wemby and Chet are DUELING on NBA TV!



Wemby: 10 PTS (4-5 FGM)

Chet: 14 PTS, 7 REB



What a first quarter of #NBAPreseason action for these rookie bigs 🤯 pic.twitter.com/s4WrrprEKH