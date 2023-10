Ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς σημείωσε τους πρώτους του πόντους, στην φιλική αναμέτρηση, βγάζοντας ψήγματα του τεράστιου ταλέντου του.

Αρχικά ο «Ουέμπι» σκόραρε παίρνοντας επιθετικό ριμπάουντ και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι, ενώ στη συνέχεια με υπέροχη προσποίηση και κάρφωμα σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

