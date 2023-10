Χωρίς τους σούπερ σταρ οι Σέλτικς στο φιλικό με τους Νικς

Οι Σέλτικς τα ξημερώματα της Τρίτης (10/10, 2:30), αντιμετωπίζουν τους Νικς σε φιλική αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη και ο προπονητής των «Κελτών» αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τέιτουμ, Μπράουν, Χόλιντεϊ, Πορζίνγκις, Χόρφορντ και Ουάιτ.

Έτσι, η βασική πεντάδα των Βοστωνέζων θα αποτελείται από τους: Πρίτσαρντ, Χάουζερ, Μπρισέ, Μπάντον και Κορνέτ, ενώ χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει και ο Σβι Μίχαλιουκ που δεν αγωνίστηκε στο φιλικό κόντρα στους Σίξερς.

Top six (Tatum, Brown, Holiday, Porzingis, Horford, White) all out for the Celtics tonight on the back to back.



But hey, we’re live from MSG at 7:30!!!