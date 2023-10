Bεζένκοφ: «Είναι διαφορετικό όταν παίζεις, σε σχέση με όταν το βλέπεις στην τηλεόραση» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση για λογαριασμό της νέας του ομάδας στον φιλικό αγώνα κόντρα στους Ράπτορς. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν εκπληκτικός στο διάστημα που αγωνίστηκε πετυχαίνοντας 12 πόντους, όντας πρώτος σκόρερ των Κινγκς.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε τις πρώτες του εντυπώσεις, ενώ στάθηκε και στις διαφορές που έχει ο μαγικός κόσμος του ΝΒΑ με την Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι διαφορετικό το να παίζεις από το να το βλέπεις από την τηλεόραση. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στην pre season, προσπαθούμε να ενώσουμε τα κομμάτια, προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερα. Προφανώς το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο αλλά εμπιστευόμαστε την πρόοδο, τις προπονήσεις μας. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα για να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι».

Για τις διαφορές με την EuroLeague: «Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Είναι η preseason, η ταχύτητα είναι διαφορετική, είναι λίγο πιο γρήγορη. Είναι διαφορετικά παιχνίδια, κάθε παιχνίδι έχει την δική του ομορφιά. Δουλεύω κάθε μέρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι πολλές οι φορές που πρέπει να το αντιμετωπίσεις, να αποτύχεις και να το ξεπεράσεις. Δεν προσδοκώ να είμαι από την πρώτη μέρα στο 100%. Πρέπει να δουλεύω κάθε μέρα, να είμαι αφοσιωμένος και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα. Σε κάθε παιχνίδι θα προσπαθώ να είμαι καλύτερος και πιστεύω ότι θα είμαι καλύτερος. Η φιλοσοφία του προπονητή ξεκινάει από την άμυνα, οπότε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, πρέπει να είμαστε συμπαγείς στον αμυντικό τομέα. Επιθετικά ξέρει τι προσπαθώ να κάνω, οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

"It's always different when you play than seeing it on TV."



🎤 Sasha Vezenkov shares his thoughts on his first NBA game experience. pic.twitter.com/KPVDwIZibu