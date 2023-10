Βεζένκοφ... non stop: Πρώτος σκόρερ των Κινγκς με 12 πόντους (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε την μεγάλη απόφαση το καλοκαίρι να αφήσει τον Ολυμπιακό και να μετακομίσει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σακραμέντο Κινγκς. Ο περσινός ΜVP της Euroleague περίμενε πως και πως το ντεμπούτο του με την νέα του ομάδα έστω και ανεπίσημα.

Οι Σακραμέντο Κινγκς έδωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/10) στο Βανκούβερ το πρώτο τους αγώνα προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, από τους οποίους ηττήθηκαν με 112-99. Ο Βεζένκοφ ήταν 14ος στο rotation του Μάικ Μπράουν και χρησιμοποιήθηκε μόνο για 11:19 δευτερόλεπτα, ωστόσο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κατάφερε να αφήσει το στίγμα του με την εμφάνιση του.

Ο Βεζενκοφ γέμισε την στατιστική του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πετυχαίνοντας 12 πόντους (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Μάλιστα με τους 12 πόντους που σημείωσε ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο με τον προπονητή των Κινγκς, Μάικ Μπράουν να ξεκινά το παιχνίδι με τους Φοξ, Χέρτερ, Μπαρνς, Μάρεϊ, Σαμπόνις, ενώ η δεύτερη πεντάδα που έβαλε στο παρκέ απαρτιζόταν από τους Μίτσελ, Μονκ, Ντουάρτε, Λάιλς, ΜακΓκί.

Ο Σάσα έκανε αισθητή την παρουσία στον χρόνο που αγωνίστηκε και είναι δεδομένο πως αν συνεχίσει έτσι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμέτοχης.

