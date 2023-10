Κινγκς: Ντεμπούτο με τρίποντο για τον Βεζένκοφ! (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ εδώ και λίγους μήνες ζει το όνειρό του, αποτελώντας μέλος των Σακραμέντο Κινγκς, με τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού να πραγματοποιεί το ντεμπούτο στο φιλικό των «Βασιλιάδων» κόντρα στους Ράπτορς.

Ο Βεζένκοφ, μάλιστα φρόντισε να συστηθεί στο κοινό των Κινγκς σκοράροντας τους πρώτους του πόντους με τρίποντο, με τους «Βασιλιάδες» να καλωσορίζουν τον περσινό MVP της Euroleague.

the Euroleague MVP has just checked in 👑 pic.twitter.com/mgdBrcthFM