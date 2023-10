Σοκ στους Σέλτικς: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Τζέι Σκραμπ

Ο Τζέι Σκραμπ μετακόμισε την φετινή σεζόν στους Σέλτικς από τους Ορλάντο Μάτζικ, υπογράφοντας two way συμβόλαιο, όμως λίγο πριν την έναρξη των φιλικών για την pre season στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος.

Όπως ενημέρωσαν οι Σέλτικς, ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού και θα αναγκαστεί να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, με τους «Κέλτες» να μην ενημερώνουν για το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

#NEBHInjuryReport Jay Scrubb suffered a torn right ACL during practice yesterday. Further updates will be provided as appropriate.