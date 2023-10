Νικηφόρο το πρώτο φιλικό τεστ για τους Μπακς με εκπληκτικό Θανάση

Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό τεστ των Μιλγουόκι Mπακς. Τα «ελάφια» επικράτησαν με 105-102 των Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 μπλοκ με 6/8 σουτ σε 21 λεπτά συμμέτοχης.

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Μπίτσαμπ με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μαλίκ Μπίσλι πρόσθεσε 13. Να σημειώσουμε ότι οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Νταμιέν Λιλαρντ, τον Καμ Πέιν και τον Κρις Μίντλετον.

Για τους Μπουλς πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κόμπι Ουάιτ με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Πάτρικ Ουίλιαμς σημείωσε 13.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-20, 29-21, 28-31, 27-20.

