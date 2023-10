Ο Κρις Πολ άρχισε το σκοράρισμα για τους Ουόριορς (vid)

O 38χρονος Κρις Πολ, μετά από τρεις σεζόν στους Φοίνιξ Σανς, πήρε την απόφαση να μείνει στην δυτική περιφέρειας αλλά να μετακομίσει στην Καλιφόρνια για λογαριασμό των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο έμπειρος γκαρντ, μάλιστα σημείωσε και τους πρώτους του πόντους ως «Πολεμιστής», στην φιλική αναμέτρηση με τους Λέικερς στο πλαίσιο της Pre-Season του NBA, με δύσκολο σουτ από την baseline.

Δείτε παρακάτω το πρώτο καλάθι του Κρις Πολ με την φανέλα των Ουόριορς:

Chris Paul from the baseline for his first bucket as a Warrior 💯



Watch Lakers/Warriors preseason action on NBA TV! pic.twitter.com/xUfKFD7jXu