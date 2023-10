Τα σούπερ αντανακλαστικά του Χουάντσο σε ένα ξεχωριστό άλεϊ ουπ (vid)

Ο Ισπανός φόργουορντ έπαιξε το πικ εν ρολ με τον Γκραντ, ο οποίος τον τροφοδότησε με μία δυνατή πάσα. Ωστόσο, ο Χουάντσο είχε την αντίληψη να πιάσει την μπάλα στον αέρα και να την στείλει απευθείας στο αντίπαλο καλάθι, γράφοντας έτσι δύο ιδιαίτερους πόντους.

«Ταχύτητα, εξυπνάδα, αντίδραση. Αυτό ήταν απίθανο» έγραψε η Euroleague για την κίνηση του Ισπανού άσου.

The Speed, the intelligence, the reaction! @juanchiviris41 that was unreal 🔥 @paobcgr I #MagicMoment pic.twitter.com/KQHNZtOFPe