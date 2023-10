Ο Αταμάν σήκωσε το ΟΑΚΑ στο… πόδι (vid)

Απίστευτη αποθέωση των φίλων του «τριφυλλιού» προς τον Εργκίν Αταμάν για μια ακόμα φορά.

Κατά την είσοδο του Αταμάν στο παρκέ, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των «αιωνίων», όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο… πόδι και αποθέωνε ασταμάτητα τον τούρκο τεχνικός.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη μεριά του, με το σήμα… κατατεθέν τους, τις υψωμένες γροθιές, αποθέωνε με τη σειρά του τον κόσμο της ομάδας, φτάνοντας στη θέση του στον πάγκο εν μέσω πρωτοφανούς αποθέωσης.

Ergin Ataman soaking in the electric vibes at OAKA Arena⚡️ pic.twitter.com/sFXiD8fDxr