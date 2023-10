Η... ελληνική καλημέρα της Euroleague ενόψει ντέρμπι (pic)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται σήμερα (21:15) το βράδυ για την πρεμιέρα της Euroleague, στρέφοντας όλα τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ.

Με μήνυμά της στα social media, η Euroleague είπε μία... ελληνική καλημέρα, βάζοντας σε ρυθμούς "αιώνιου" ντέρμπι τους φιλάθλους ολόκληρης της Γηραιάς Ηπείρου.

«Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα», αναφέρει.

Kalimera 🇬🇷



Where else could we be today… pic.twitter.com/CEfieZiA4P