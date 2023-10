Μαγική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της Βίρτους στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.

Η ιταλικά ομάδα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας και οι Ιταλοί έχουν γεμίσει το γήπεδο απ’ άκρη σε άκρη και έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα στέλνοντας το… μήνυμα τους για το τι θα ζήσουν οι αντίπαλοι της Βίρτους στην Ιταλία.

Virtus Bologna fans warming up for the new EuroLeague season 🗣️🔥 pic.twitter.com/6QRi9qIcEM