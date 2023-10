Ο Αλμπισί μνημονεύει το Παλέ: «Σημαντική νίκη σε μια τρελή ατμόσφαιρα» (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Γκραν Κανάρια στο διπλό (66-82) επί του Άρη στην πρεμιέρα του Eurocup, έχοντας 8 πόντους, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ.

Ωστόσο, ο Αλμπισί, εκτός από την απόδοσή του θα έχει να θυμάται την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 5.000 και πλέον φίλοι του Άρη, κάνοντάς να τους αποθεώσει.

«Μία από τις πιο όμορφες φωτογραφίες της καριέρας μου. Σημαντική νίκη σε μια τρελή ατμόσφαιρα χθες το βράδυ» έγραψε ο άσος των Ισπανών δημοσιεύοντας το buzzer beater τρίποντό του στο φινάλε της τρίτης περιόδου στο γεμάτο Παλέ.

One of the most beautiful photos of my career 🤯🙏🏽🔥 Solid win in a crazy atmosphere last night 💪🏽 #VamosGranca @GranCanariaCB pic.twitter.com/NkalyAv8AO