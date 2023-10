«O Εμπίιντ θα αγωνιστεί με τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024»

Ο Εμπιίντ πήρε την μεγάλη απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο περσινός MVP του ΝΒΑ διάλεξε την ομάδα των ΗΠΑ, προκειμένου να αγωνιστεί στην Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι το 2024.

Να σημειώσουμε ότι Καμερουνέζος σταρ είχε την δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Γαλλία. Ο Εμπιίντ έχει στην κατοχή του τρία διαβατήρια αλλά για το μπάσκετ αυτά που μετρούν είναι των ΗΠΑ και της Γαλλίας αφού δεν πρόκειται να επέλεγε ποτέ την πατρίδα του, το Καμερούν.

Η Εθνική Γαλλίας προσπαθούσε για μεγάλο διάστημα να πείσει τον παίκτη των Φιλαδέλφεια Σίξερς να αγωνιστεί για λογαριασμό τους, αλλά όπως φαίνεται ο ίδιος έχει άλλη άποψη.

Με τα νέα δεδομένα πλέον η team USΑ αναμένεται να κατεβάσει μια… dream team στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς πρέπει να σημειώσουμε πως πολλοί σταρ του ΝΒΑ έχουν εκδηλώσει ανοικτά την επιθυμία τους να αγωνιστούν με τις ΗΠΑ στην μεγάλη αυτή διοργάνωση.

