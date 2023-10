Το «αντίο» του Έντι Τζόνσον στον Γιάννη Ιωαννίδη: «Αυτός ο άνθρωπος με αναζωογόνησε»

O σπουδαίος Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την σεζόν 1994-1995 υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη, με τον Έντι Τζόνσον να τονίζει ότι ο «Ξανθός» ήταν αυτός που του έδωσε κίνητρο να παίξει ξανά σε υψηλό επίπεδο.

«Άφησα το NBA την σεζόν 1994-1995 για να δουλέψω την ψυχική μου υγεία. Ένιωσα να μεγαλώνω και να γίνομαι βαρύτερος. Αυτός ο άνθρωπος με αναζωογόνησε και μου επέτρεψε να νιώσω σημαντικός δίνοντάς μου το πράσινο φως για να είμαι εγώ ξανά στο παρκέ. RIP κόουτς», ανέφερε στο μήνυμά του ο Έντι Τζόνσον.

I left the NBA in 1994-95 to work on my Mental health. The strain of B-Ball, getting older and being perceived differently was taking a toll. This man rejuvenated me and allowed me to feel relevant by giving me a green light to be me again on the court. RIP Coach🙏🏿@Olympiacos_BC https://t.co/eb0cPpmJF8