Elite League: Το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου

Το πρώτο τζάμπολ της Α2 Κατηγορίας βρίσκεται προ των πυλών. Η σεζόν ξεκινάει αυτό το Σάββατο (7/10) και ολοκληρώνεται στις 6 Απριλίου.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 30 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου:
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
07/10/23 16:30 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
07/10/23 16:30 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΜΙΛΩΝ
07/10/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
07/10/23 16:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
07/10/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
07/10/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
07/10/23 16:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
07/10/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΨΥΧΙΚΟ
2η Αγωνιστική
14/10/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
14/10/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
14/10/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
14/10/23 16.30 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
14/10/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
14/10/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
14/10/23 16:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
14/10/23 16.30 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΜΥΝΤΑΣ
3η Αγωνιστική
18/10/23 16:30 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
18/10/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
18/10/23 16:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
18/10/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
18/10/23 18:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
18/10/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΨΥΧΙΚΟ
18/10/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
18/10/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΜΙΛΩΝ
4η Αγωνιστική
21/10/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
21/10/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
21/10/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
21/10/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
21/10/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ
21/10/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
21/10/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
21/10/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΜΙΛΩΝ
5η Αγωνιστική
28/10/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ
28/10/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
28/10/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
28/10/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΨΥΧΙΚΟ
28/10/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
28/10/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
28/10/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
28/10/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
6η Αγωνιστική
04/11/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
04/11/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
04/11/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
04/11/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
04/11/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
04/11/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
04/11/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΙΛΩΝ
04/11/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
7η Αγωνιστική
11/11/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
11/11/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ- ΨΥΧΙΚΟ
11/11/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
11/11/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
11/11/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
11/11/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
11/11/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
11/11/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
8η Αγωνιστική
18/11/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
18/11/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
18/11/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
18/11/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
18/11/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
18/11/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΙΛΩΝ
18/11/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
18/11/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
9η Αγωνιστική
25/11/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ
25/11/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
25/11/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
25/11/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ
25/11/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΗΡΑΚΛΗΣ
25/11/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ- ΨΥΧΙΚΟ
25/11/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
25/11/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
10η Αγωνιστική
29/11/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
29/11/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
29/11/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
29/11/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
29/11/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΜΙΛΩΝ
29/11/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
29/11/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
29/11/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
11η Αγωνιστική
02/12/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
02/12/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
02/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
02/12/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
02/12/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
02/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
02/12/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ- ΨΥΧΙΚΟ
02/12/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
12η Αγωνιστική
09/12/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
09/12/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
09/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
09/12/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΜΙΛΩΝ
09/12/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
09/12/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
09/12/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ
09/12/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
13η Αγωνιστική
16/12/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
16/12/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
16/12/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
16/12/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΜΥΚΟΝΟΣ
16/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
16/12/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
16/12/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
16/12/23 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ- ΨΥΧΙΚΟ
14η Αγωνιστική
20/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
20/12/23 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
20/12/23 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΜΙΛΩΝ
20/12/23 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
20/12/23 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
20/12/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
20/12/23 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
20/12/23 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
15η Αγωνιστική
23/12/23 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
23/12/23 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.- ΨΥΧΙΚΟ
23/12/23 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
23/12/23 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
23/12/23 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ
23/12/23 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
23/12/23 16:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
23/12/23 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΜΥΝΤΑΣ
Β’ ΓΥΡΟΣ
16η Αγωνιστική
13/01/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
13/01/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
13/01/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
13/01/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
13/01/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
13/01/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
13/01/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
13/01/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΑΜΥΝΤΑΣ
17η Αγωνιστική
20/01/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΜΙΛΩΝ
20/01/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
20/01/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
20/01/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ
20/01/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
20/01/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
20/01/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΨΥΧΙΚΟ
20/01/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
18η Αγωνιστική
27/01/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
27/01/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
27/01/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
27/01/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
27/01/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΥΚΟΝΟΣ
27/01/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
27/01/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
27/01/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
19η Αγωνιστική
03/02/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
03/02/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
03/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
03/02/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
03/02/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ- ΨΥΧΙΚΟ
03/02/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
03/02/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
03/02/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
20ή Αγωνιστική
07/02/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
07/02/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
07/02/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
07/02/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
07/02/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
07/02/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
07/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
07/02/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΜΙΛΩΝ
21η Αγωνιστική
10/02/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
10/02/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
10/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ- ΨΥΧΙΚΟ
10/02/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ
10/02/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
10/02/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10/02/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ
10/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
22η Αγωνιστική
17/02/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
17/02/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
17/02/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
17/02/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
17/02/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
17/02/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
17/02/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΙΛΩΝ
17/02/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
23η Αγωνιστική
24/02/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΨΥΧΙΚΟ
24/02/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
24/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
24/02/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
24/02/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΜΥΚΟΝΟΣ
24/02/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
24/02/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑς
24/02/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ
24η Αγωνιστική
02/03/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
02/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
02/03/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
02/03/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
02/03/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
02/03/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΛΩΝ
02/03/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
02/03/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
25η Αγωνιστική
06/03/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
06/03/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
06/03/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
06/03/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
06/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΜΥΝΤΑΣ
06/03/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ
06/03/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
06/03/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
26η Αγωνιστική
09/03/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
09/03/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
09/03/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
09/03/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
09/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΙΛΩΝ
09/03/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
09/03/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
09/03/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ
27η Αγωνιστική
16/03/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ
16/03/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
16/03/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
16/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
16/03/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
16/03/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ
16/03/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ
16/03/24 16:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
28η Αγωνιστική
23/03/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
23/03/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
23/03/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
23/03/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΜΙΛΩΝ
23/03/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
23/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
23/03/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
23/03/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
29η Αγωνιστική
30/03/24 17:00 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
30/03/24 17:00 ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
30/03/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
30/03/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
30/03/24 17:00 ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
30/03/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
30/03/24 17:00 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ
30/03/24 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ- ΨΥΧΙΚΟ
30ή Αγωνιστική
06/04/24 17:00 ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
06/04/24 17:00 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.
06/04/24 17:00 ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΜΙΛΩΝ
06/04/24 17:00 ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
06/04/24 17:00 Π. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
06/04/24 17:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
06/04/24 17:00 ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
06/04/24 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ