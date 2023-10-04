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Χρόνος ανάγνωσης 9’

Elite League: Το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου

Μπάσκετ
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Η Elite League ξεκινάει με 16 ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους από το ερχόμενο Σάββατο (7/10).

Το πρώτο τζάμπολ της Α2 Κατηγορίας βρίσκεται προ των πυλών. Η σεζόν ξεκινάει αυτό το Σάββατο (7/10) και ολοκληρώνεται στις 6 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 30 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου:

Α’ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική

07/10/23             16:30     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

07/10/23             16:30     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΜΙΛΩΝ

07/10/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

07/10/23             16:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ   ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

07/10/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ   ΜΥΚΟΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

07/10/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

07/10/23             16:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

07/10/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)   ΑΜΥΝΤΑΣ-ΨΥΧΙΚΟ

2η Αγωνιστική

14/10/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

14/10/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

14/10/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

14/10/23             16.30     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

14/10/23             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

14/10/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

14/10/23             16:00     ΨΥΧΙΚΟ    ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

14/10/23             16.30     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΜΥΝΤΑΣ

3η Αγωνιστική

18/10/23             16:30     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

18/10/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

18/10/23             16:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

18/10/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

18/10/23             18:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

18/10/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

18/10/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

18/10/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΜΙΛΩΝ

4η Αγωνιστική

21/10/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

21/10/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

21/10/23             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ     ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

21/10/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

21/10/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ        ΨΥΧΙΚΟ-ΜΥΚΟΝΟΣ

21/10/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

21/10/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

21/10/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΜΙΛΩΝ

5η Αγωνιστική

28/10/23             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ

28/10/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

28/10/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

28/10/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-   ΨΥΧΙΚΟ

28/10/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

28/10/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

28/10/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

28/10/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

6η Αγωνιστική

04/11/23      17:00   ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ  ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

04/11/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

04/11/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

04/11/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

04/11/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

04/11/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

04/11/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΙΛΩΝ

04/11/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

7η Αγωνιστική

11/11/23         17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

11/11/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

11/11/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

11/11/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

11/11/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11/11/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

11/11/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

11/11/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

8η Αγωνιστική

18/11/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

18/11/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

18/11/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

18/11/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

18/11/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

18/11/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΙΛΩΝ

18/11/23            17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ  ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

18/11/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

9η Αγωνιστική

25/11/23             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ

25/11/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

25/11/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

25/11/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ

25/11/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΗΡΑΚΛΗΣ

25/11/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ  ΜΙΛΩΝ-   ΨΥΧΙΚΟ

25/11/23      17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

25/11/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

10η Αγωνιστική

29/11/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

29/11/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

29/11/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

29/11/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

29/11/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΜΙΛΩΝ

29/11/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

29/11/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

29/11/23             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

11η Αγωνιστική

02/12/23         17:00   ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

02/12/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

02/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

02/12/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

02/12/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ       ΜΙΛΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

02/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

02/12/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-   ΨΥΧΙΚΟ

02/12/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

12η Αγωνιστική

09/12/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

09/12/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

09/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

09/12/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΜΙΛΩΝ

09/12/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

09/12/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)  ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

09/12/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ      ΨΥΧΙΚΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ

09/12/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

13η Αγωνιστική

16/12/23             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

16/12/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

16/12/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

16/12/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΜΥΚΟΝΟΣ

16/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16/12/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

16/12/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

16/12/23             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

14η Αγωνιστική

20/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

20/12/23             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

20/12/23             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΜΙΛΩΝ

20/12/23             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

20/12/23             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

20/12/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

20/12/23             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

20/12/23             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

15η Αγωνιστική

23/12/23          17:00  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

23/12/23             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-   ΨΥΧΙΚΟ

23/12/23             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ  ΜΙΛΩΝ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

23/12/23             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

23/12/23             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ

23/12/23             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

23/12/23             16:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

23/12/23             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΜΥΝΤΑΣ

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

16η Αγωνιστική

13/01/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

13/01/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ   ΜΙΛΩΝ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

13/01/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

13/01/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

13/01/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

13/01/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13/01/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

13/01/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ        ΨΥΧΙΚΟ-ΑΜΥΝΤΑΣ

17η Αγωνιστική

20/01/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΜΙΛΩΝ

20/01/24         17:00  ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

20/01/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

20/01/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ

20/01/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

20/01/24             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

20/01/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

20/01/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

18η Αγωνιστική

27/01/24        17:00   ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

27/01/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

27/01/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

27/01/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

27/01/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΥΚΟΝΟΣ

27/01/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

27/01/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

27/01/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

19η Αγωνιστική

03/02/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

03/02/24             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

03/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

03/02/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

03/02/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

03/02/24             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

03/02/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

03/02/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

20ή Αγωνιστική

07/02/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

07/02/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

07/02/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

07/02/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

07/02/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

07/02/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

07/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

07/02/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΜΙΛΩΝ

21η Αγωνιστική

10/02/24             17:00   ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

10/02/24             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

10/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-   ΨΥΧΙΚΟ

10/02/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ

10/02/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

10/02/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10/02/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ              ΜΙΛΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ

10/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

22η Αγωνιστική

17/02/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

17/02/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ   ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

17/02/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)       ΑΜΥΝΤΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

17/02/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ     ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

17/02/24             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

17/02/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

17/02/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΙΛΩΝ

17/02/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

23η Αγωνιστική

24/02/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΨΥΧΙΚΟ

24/02/24             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

24/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

24/02/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

24/02/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΜΥΚΟΝΟΣ

24/02/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ    ΜΙΛΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

24/02/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑς

24/02/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ

24η Αγωνιστική

02/03/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)  ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

02/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

02/03/24             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

02/03/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

02/03/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

02/03/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ                ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΛΩΝ

02/03/24             17:00    ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

02/03/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

25η Αγωνιστική

06/03/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

06/03/24             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

06/03/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

06/03/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

06/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ  ΜΙΛΩΝ-ΑΜΥΝΤΑΣ

06/03/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ

06/03/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

06/03/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

26η Αγωνιστική

09/03/24             17:00  ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

09/03/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

09/03/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

09/03/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ     ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

09/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ       ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΙΛΩΝ

09/03/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

09/03/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ     ΨΥΧΙΚΟ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

09/03/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ

 

27η Αγωνιστική 

16/03/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ

16/03/24             17:00     ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

16/03/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

16/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ   ΜΙΛΩΝ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16/03/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

16/03/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ

16/03/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ

16/03/24             16:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ  ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

28η Αγωνιστική

23/03/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

23/03/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

23/03/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

23/03/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΜΙΛΩΝ

23/03/24          17:00  ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

23/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

23/03/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)  ΑΜΥΝΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

23/03/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ   ΨΥΧΙΚΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

29η Αγωνιστική

30/03/24             17:00     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

30/03/24             17:00     ΗΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

30/03/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ    ΜΙΛΩΝ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

30/03/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

30/03/24             17:00     ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

30/03/24             17:00     ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ        ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

30/03/24             17:00     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ             ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ

30/03/24             17:00     ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-   ΨΥΧΙΚΟ

30ή Αγωνιστική

06/04/24            17:00  ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ  ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

06/04/24             17:00     ΨΥΧΙΚΟ   ΨΥΧΙΚΟ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

06/04/24             17:00     ΔΑΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΜΙΛΩΝ

06/04/24             17:00     ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ    ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

06/04/24             17:00     Π. ΧΑΝΙΩΤΗ        ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

06/04/24             17:00     ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

06/04/24             17:00     ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

06/04/24             17:00     ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ)  ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Elite League: Το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου