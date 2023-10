Βεζένκοφ: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ – Στόχος μας να κερδίζουμε κάθε μέρα» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο του βήμα με τους Σακραμέντο Κινγκς και είναι έτοιμος να δικαιώσει την ομάδα για την επιλογή τους. Όπως αποδεικνύεται, οι προσδοκίες που έχει συγκεντρώσει είναι πολλές και ο ίδιος ανυπομονεί να τις κάνει πράξη στο παρκέ.

Κατά την διάρκεια της πρώτη μέρας του του training camp, ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στα ΜΜΕ των Κινγκς αναφέροντάς πως ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι αγώνες, ενώ δήλωσε ότι στόχος της ομάδας είναι να κερδίζουν κάθε μέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε μέρα, να δίνουμε το 100% κάθε μέρα σε άμυνα και επίθεση και να γινόμαστε καλύτεροι».

Για την προσαρμογή του: «Κάθε μέρα που περνάει νιώθω καλύτερα. Το είπα και χθες ότι κάθε παίκτης από την πρώτη μέρα μου έδειξε πως εδώ είμαστε μια οικογένεια, οπότε νιώθω φανταστικά».

Για τον κορμό των Κινγκς: «Μία επιτυχημένη ομάδα πρέπει να έχει κορμό. Όταν το βλέπουμε με 8-9 παίκτες από πέρσι είναι πολύ καλό και μοιάζουν να παίζουν με κλειστά μάτια. Πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα και να μπούμε στον κορμό αυτόν».

"The goal is to win every day."



🎤 Sasha Vezenkov weighs in on his first day of training camp. #KingsTrainingCamp | @Acronis pic.twitter.com/WTKYozu0rN