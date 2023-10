Ο Ρέτζι Μπούλοκ υπέγραψε στους Ρόκετς

Νέο κεφάλαιο για τον Ρέτζικ Μπούλοκ. Ο Αμερικάνος παίκτης δεν έμεινε για πολύ καιρό ελεύθερος, καθώς λίγες μέρες μετά την αποδέσμευση του από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, 32χρονος ήρθε σε συμφωνία με τους Ρόκετς ενισχύοντας την περιφέρεια των Τεξανών.

Αρκετές ήταν οι ομάδες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον παίκτη, μεταξύ άλλων οι Σέλτικς, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε τους Ρόκετς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα των Νταλας Μάβερικς μετρώντας 7.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο με 38% στα τρίποντα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

