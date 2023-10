Κάρι για Ολυμπιακούς Αγώνες: «Αν όλα μείνουν ως έχουν σίγουρα θέλω να παίξω»

Όπως φαίνεται οι ΗΠΑ θα κατεβάσει την Dream Team της στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα λάβουν χώρα στο Παρίσι το επόμενο καλοκαίρι. Μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Κέβιν Ντουράντ, που δήλωσαν ανοικτά ότι θέλουν να αγωνιστούν με την εθνική τους ομάδα, ο παίκτης των Ουόριορς δήλωσε και αυτός την πρόθεση του να συμμετάσχει στο τουρνουά του επόμενου καλοκαιριού.

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις του:

«Μίλησα με κάποιους ανθρώπους για αυτή την ευκαιρία. Αν όλα μείνουν ως έχουν σίγουρα θέλω να παίξω. Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Αντιλαμβάνομαι ακόμα ότι είναι ευκαιρία για την Εθνική ΗΠΑ να ανακτήσει την κυριαρχία της στον κόσμο, οπότε σίγουρα θέλω να είμαι εκεί, να είμαι στην ομάδα. Μακάρι να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα που να είμαστε όλοι εκεί».

“I want to be playing. It’s the one thing I haven’t done… I definitely want to be there. I definitely want to be on the team.”



Steph Curry says he wants to play for Team USA at the 2024 Olympics in Paris 👀pic.twitter.com/5GCwOIknAq