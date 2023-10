Οι Σέλτικς πρόλαβαν τους Χιτ για τον Χόλιντεϊ

Όπως αποκάλυψε ο Μπράιντ Ουίντχορστ, οι Χιτ έκαναν κίνηση για την απόκτηση του Χόλιντεϊ, όμως όπως και στην περίπτωση του Λίλαρντ η προσπάθειά τους έπεσε στο κενό.

Οι Μπλέιζερς προτίμησαν να δώσουν τον έμπειρο γκαρντ στους Μπόστον Σέλτικς, αφού το πακέτο ανταλλαγμάτων που έλαβαν ήταν καλύτερο από την προσφορά των Χιτ.

The Miami Heat submitted a significant bid for Jrue Holiday, but Portland ultimately accepted an offer from the Boston Celtics, per Brian Windhorst pic.twitter.com/b7row8RPJE