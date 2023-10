Τέιτουμ για αποχώρηση Ουίλιαμς: «Αυτό πόνεσε»

Από τη μία το μεγάλο «μπαμ» που έκαναν οι Σέλτικς με την απόκτηση του Τζρου Χόλιντει και από την άλλη… η μελαγχολία που επικρατεί στην ομάδα μετά την αποχώρηση των Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Μάλκολμ Μπρόγκντον. Ο Τζέισον Τέιτουμ αποχαιρέτησε τους δύο συμπαίκτες του με βαριά καρδιά και εγκωμιαστικά λόγια.

Για την αποχώρηση του σέντερ της ομάδας έγραψε: «Αυτό πόνεσε! Είναι ο αδερφός μου. Αυτό είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτού του χώρου. Σε ευχαριστώ για όλα! Είμαι πολύ περήφανος για τον παίκτη που έγινες και είμαι ενθουσιασμένος να δω μέχρι πού θα φτάσεις. Συνέχισε να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος και μην αλλάξεις ποτέ αυτό που είσαι. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μόνο αγάπη για σένα!».

Όσο για τον Μπρόγκντον είπε: «Ένας πραγματικός επαγγελματίας. Μόνο αγάπη και σεβασμός για αυτόν τον τύπο. Καλή τύχη φέτος».

“This one hurt. My brotha right here. Toughest part about this buisness, appreciate you for everything... Keep striving to be special and never change who you are. My dawg 4L till we link up again. Nothing but love 🤞🏽”



Jayson Tatum bids Robert Williams III farewell 💚 pic.twitter.com/88It9zb64Q