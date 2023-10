Συμπληρώνουν το ρόστερ τους οι Μπακς - Συμφώνησαν με τον Καμ Πέιν

O 29χρονος γκαρντ μετά από μια τριετία στους Φοίνιξ Σανς μετακομίζει στο Μιλγουόκι, για να δώσει βάθος στον πάγκο των «Ελαφιών» και πολύτιμες ανάσες στον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Ο Καμ Πέιν είναι ένας έμπειρος γκαρντ, που θα προσφέρει λύσεις στην περιφέρεια των Μπακς, έχοντας πλούσια προϋπηρεσία σε Θάντερ, Μπουλς, Καβαλίες και Σανς.

Την περσινή σεζόν ο 29χρονος γκαρντ σε 48 ματς με τους «Ήλιους» είχε 10,3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ανά αγώνα ξεκινώντας σε 15 ματς στην βασική πεντάδα.

Free agent guard Cam Payne has agreed on a one-year deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/va0ErtdVve