Θωρακίζουν την ρακέτα με Ουένιεν Γκάμπριελ οι Σέλτικς

Ο 26χρονος Σουδανός φόργουορντ/σέντερ, έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς και ήρθε σε συμφωνία με τους Σέλτικς, προκειμένου να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Ο Ουίλιαμς αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής που έφερε τον Τζρου Χόλιντεϊ στους Σέλτικς, με τον νεαρό σέντερ να συνεχίζει την καριέρα του στους Μπλέιζερς αφήνοντας κενό στην ρακέτα των «Κελτών».

Έτσι, οι Σέλτικς κινήθηκαν άμεσα για την αντικατάστασή του και ήρθαν σε συμφωνία με τον Ουένιεν Γκάμπριελ, που μετακομίζει από την Δύση και τους Λέικερς στην Ανατολή και την Βοστώνη.

Free agent F/C Wenyen Gabriel is finalizing a deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Gabriel, who averaged 5.5 PPG and 4.2 RPG for Lakers last season, will compete for a reserve big man spot in Boston.