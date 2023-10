Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» και ο τροπαιούχος του Super Cup.

Η ψυχολογία των «ερυθρόλευκων» είναι στα… ύψη, κάτι απολύτως φυσιολογικό και αποφάσισαν να δείξουν τη διάθεσή τους μέσω των χορευτικών ικανοτήτων του Αιζάια Κάνααν.

Kalimera! ☀️☕️😊



MOOD ~ When you win the first 🏆 of the season!



What is your MOOD today? ⁉️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #ThisIsPiraeus pic.twitter.com/yrA6CjqTLo