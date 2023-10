Ο Λίλαρντ βρίσκεται στο Μιλγουόκι, βιώνοντας το θερμό καλωσόρισμα των οπαδών των Μπακς, με τον έμπειρο γκαρντ να ξεναγείται και στα αποδυτήρια του Fiserv Forum.

Λίγο αργότερα ο Λίλαρντ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Μπακς και έπιασε αμέσως δουλειά, κάνοντας τα πρώτα του σουτ προθέρμανσης ως παίκτης των «Ελαφιών».

He couldn't wait to get some shots up 🥶 pic.twitter.com/QkFYKG9UW9