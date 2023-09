Οι οπαδοί των Μπακς υποδέχθηκαν μέσα σε αποθέωση τον Λίλαρντ (pic-vids)

Το μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού στο NBA είναι γεγονός με τους Μπακς να προσθέτουν δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον, τον Ντέμιαν Λίλαρντ, που γνώρισε αποθεωτική υποδοχή στο Μιλγουόκι.

Ο «Dame» έφτασε στο Fiserv Forum, όπου τον περίμεναν χιλιάδες οπαδοί των Μπακς, προκειμένου να καλωσορίσουν και να αποθεώσουν το νέο απόκτημα της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο Λίλαρντ εμφανίστηκε χαμογελαστός με τα δύο παιδιά στην αγκαλιά του και απόλαυσε κάθε εκδήλωση λατρείας των οπαδών τον Μπακς κατά την είσοδό του στο γήπεδο της νέας του ομάδας.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

Damian Lillard has arrived in Milwaukee for the first time as a member of the Bucks 👀



(via @Bucks / IG)pic.twitter.com/QrqCOdisKf