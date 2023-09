Ευχήθηκε ο Ολυμπιακός στον Γκος για τη γέννηση του παιδιού του (pic)

Ο Αμερικανός άσος των «ερυθρολεύκων» έφυγε για να είναι παρών στη γέννηση του παιδιού του με ειδική άδεια από τη Ρόδο, όπου διεξάγεται το Super Cup και απόψε (20:30) είναι ο τελικός της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γκος μπορεί να απουσιάζει από τον τελικό, όμως δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τόσο σημαντικό οικογενειακό γεγονός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μάλιστα και διαδικτυακά τις ευχές της:

«Άλλη μία όμορφη ευλογία για την οικογένειά σου Νάιτζελ. Μακάρι η οικογένειά σου που μεγαλώνει να είναι ευλογημένη με σπουδαίες αναμνήσεις και πολλή χαρά».

Another beautiful blessing for your family @NigelWG5 . May your growing family be blessed with the great memories and great fun. #OlympiacosBC #WeOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WH8I7p21tX